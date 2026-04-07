Melinda: contratto di sviluppo da 8 milioni

Il Consorzio Melinda ha ricevuto un contributo di 8 milioni di euro riconosciuto, con risorse Pnrr, dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso Invitalia, nell’ambito dei Contratti di sviluppo dedicati alle filiere strategiche. "I fondi consentiranno al sistema Melinda di sostenere un piano di crescita sempre più urgente: l’attuale capacità produttiva di Melinda Lab è infatti prossi...