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Melinda: contratto di sviluppo da 8 milioni
Contributo da Mimit nell'ambito degli accordi dedicati alle filiere strategiche
Il Consorzio Melinda ha ricevuto un contributo di 8 milioni di euro riconosciuto, con risorse Pnrr, dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso Invitalia, nell’ambito dei Contratti di sviluppo dedicati alle filiere strategiche. "I fondi consentiranno al sistema Melinda di sostenere un piano di crescita sempre più urgente: l’attuale capacità produttiva di Melinda Lab è infatti prossi...
lml - 58971
EFA News - European Food Agency
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