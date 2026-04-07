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Salumi Piacentini sbancano nel cuore di Parigi
Degustazioni e showcooking nell'ambito dell'evento "I Love Italian Food"
I Salumi Piacentini Dop tornano a conquistare il cuore di Parigi.In occasione di “The Italian Show”, il format internazionale firmato I Love Italian Food, svoltosi a Parigi nei giorni scorsi, la Coppa Piacentina, il Salame Piacentino e la Pancetta Piacentina sono stati protagonisti assoluti presso il Parco delle Esposizioni di Porta di Versailles, in concomitanza con le fiere di settore “Parizza” e “Sand...
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EFA News - European Food Agency
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