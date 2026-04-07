Puglia. Tavolo latte: raggiunta intesa su prezzo

Si è conclusa con il raggiungimento di un’intesa sul prezzo del latte a 0,51 centesimi al litro la riunione odierna tra l’assessorato regionale all’Agricoltura e le associazioni di categoria regionali dei produttori, a margine dell’incontro convocato per affrontare il tema del prezzo del latte proposto dai trasformatori e definire una posizione condivisa in grado di tutelare l’intero comparto pugliese.

L’accordo rappresenta l’esito di una trattativa intensa e complessa, condotta nelle ultime settimane grazie al lavoro di mediazione dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, in sinergia con Confindustria Puglia Bari-Bat, che ha accompagnato la Regione nel confronto con i trasformatori, e alla disponibilità al dialogo da parte di tutte le componenti della filiera. Le associazioni dei produttori hanno confermato l’adesione all’intesa sul prezzo di 0,51 centesimi, riconoscendo l’impegno profuso per arrivare a una soluzione condivisa in grado di salvaguardare l’unità di un settore strategico per l’economia regionale, pur nella consapevolezza delle difficoltà che il comparto sta attraversando.

"È un risultato significativo soprattutto se confrontato con quanto raggiunto nel Nord Italia, dove l’intesa si è fermata a 0,47 centesimi: questo dimostra lo sforzo enorme compiuto da tutta la filiera pugliese", ha commentato l’assessore regionale all’Agricoltura e allo sviluppo rurale Francesco Paolicelli. "Questo accordo rappresenta un punto di equilibrio e soprattutto una base di partenza sotto la quale non si può più scendere: da qui dobbiamo ripartire per garantire dignità economica ai produttori e stabilità al comparto. Ringrazio i produttori per i sacrifici che stanno affrontando quotidianamente per tenere in piedi un settore che rappresenta uno dei fiori all’occhiello della nostra economia regionale. Siamo consapevoli delle difficoltà e proprio per questo la Regione continuerà a mantenere alta l’attenzione, vigilando su chi utilizza il marchio Puglia senza impiegare realmente latte pugliese: chi richiama la qualità pugliese deve garantire latte 100% pugliese, senza ambiguità".

"Da oggi si apre una nuova fase", ha concluso Paolicelli, "si insedia un tavolo permanente sul latte che tornerà a riunirsi l’11 maggio. L’obiettivo è costruire politiche di sviluppo strutturali e di lungo periodo, capaci di rafforzare davvero il comparto. Non servono interventi tampone, ma strategie serie e durature che rendano la filiera più solida, competitiva e trasparente. La nostra linea è chiara: mantenere il comparto unito, difendere il lavoro dei produttori e accompagnare la crescita di un settore fondamentale per la Puglia, oggi in difficoltà ma con grandi margini di sviluppo”.

Nel corso della riunione è emersa una condivisione generale sulla necessità di un cambio di passo strutturale e di politiche di sviluppo a lungo termine per il comparto lattiero-caseario pugliese. Tutte le parti hanno concordato sulla necessità di proseguire il confronto in maniera stabile e continuativa attraverso il tavolo permanente, che accompagnerà le prossime fasi di lavoro e monitorerà l’attuazione dell’intesa raggiunta.