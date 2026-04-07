Nutella da record: verso l'infinito e oltre

Poco più di un anno fa il precedente di Barilla fece da volano alla candidatura Unesco della Cucina italiana.

Nutella è il prodotto alimentare dei mille record. Ultimo primato della referenza Ferrero: sfidare la forza di gravità alla massima distanza dalla Terra. E' accaduto proprio a Pasqua, grazie alla missione spaziale Artemis che ha lanciato la navicella euro-americana Orion. Le immagini sono diventate presto virali ed è stato confermato si tratta di un video vero, non manipolato da alcuna intelligenza artificiale.

Sono stati i quattro astronauti a bordo a certificare la presenza a bordo del barattolo di Nutella, visto fluttuare nel vuoto, trasmettendo la sensazione che potesse schiantarsi sul capo di uno degli stessi astronauti. I responsabili marketing di Nutella hanno subito condiviso il video che i media statunitensi hanno definito un piacevole "incidente pubblicitario".

Dalla Ferrero, intanto, hanno commentato: "Onorati di aver viaggiato più lontano di qualsiasi altra crema spalmabile nella storia. Portiamo i sorrisi spalmati a nuove vette". Nutella è diventato il brand che ha raggiunto la massima distanza dalla terra: 407mila km, battendo il record dell'Apollo 13, che durava dal 15 aprile 1970.

Nutella non è il primo brand alimentare italiano ad andare nello spazio. Vale la pena ricordare la spedizione di Barilla, in occasione della missione di SpaceX sulla Stazione Spaziale Axiom-3 (leggi notizia EFA News), su cui il governo Meloni fece leva per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco.