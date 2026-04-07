NewPrinces-Realco: per gli analisti operazione positiva

Gli analisti di Equita Sim giudicano positivamente le indiscrezioni secondo cui NewPrinces, su cui hanno un giudizio Buy e un Target Price di 30,5 euro potrebbe manifestare interesse per la rete di supermercati di Realco, cooperativa della GDO con sede a Reggio Emilia attualmente in perdita e in concordato a causa del deterioramento della situazione finanziaria. Realco, spiegano gli analisti, è licenziataria dell’insegna “Sigma” in Emilia-Romagna e gestisce una rete di circa 140 punti vendita tra supermercati Sigma, discount Ecu e store Economy con ricavi in calo dell’8% tra 2023 e una perdita netta nel 2024 pari a circa -16 milioni. La situazione ha portato all’avvio della procedura concordataria e alla richiesta di cassa integrazione per oltre 350 dipendenti (su circa 1500 totali).

Per gli esperti di Equita tra i fattori potenzialmente positivi da considerare vi sarebbe che l’operazione darebbe maggiore scala e quota di mercato a Carrefour/GS, poco presente in Emilia-Romagna inoltre visto che Realco opera principalmente come licenziataria Sigma, potrebbe esistere un’opzione industriale di rebranding (ad insegna GS), con benefici dal risparmio delle royalties e sviluppo delle private label tramite prodotti del gruppo NewPrinces. Infine l’operazione potrebbe avvenire a condizioni verosimilmente molto favorevoli (come avvenuto per Carrefour e Diageo), alla luce dello stato di crisi dell’asset e della rilevanza occupazionale.

Secondo le fonti di stampa, si legge nel report di Equita, citando Mastrolia stesso, un’eventuale offerta vincolante potrebbe essere presentata entro l’8 aprile.