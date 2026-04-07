NewPrinces-Realco: per gli analisti operazione positiva
Per Equita l'acquisto dei supermercati emiliani sarebbe utile per la società di Mastrolia
Gli analisti di Equita Sim giudicano positivamente le indiscrezioni secondo cui NewPrinces, su cui hanno un giudizio Buy e un Target Price di 30,5 euro potrebbe manifestare interesse per la rete di supermercati di Realco, cooperativa della GDO con sede a Reggio Emilia attualmente in perdita e in concordato a causa del deterioramento della situazione finanziaria. Realco, spiegano gli analisti, è licenziataria dell’insegna “Sigma” in Emilia-Romagna e gestisce una rete di circa 140 punti vendita tra supermercati Sigma, discount Ecu e store Economy con ricavi in calo dell’8% tra 2023 e una perdita netta nel 2024 pari a circa -16 milioni. La situazione ha portato all’avvio della procedura concordataria e alla richiesta di cassa integrazione per oltre 350 dipendenti (su circa 1500 totali).
Per gli esperti di Equita tra i fattori potenzialmente positivi da considerare vi sarebbe che l’operazione darebbe maggiore scala e quota di mercato a Carrefour/GS, poco presente in Emilia-Romagna inoltre visto che Realco opera principalmente come licenziataria Sigma, potrebbe esistere un’opzione industriale di rebranding (ad insegna GS), con benefici dal risparmio delle royalties e sviluppo delle private label tramite prodotti del gruppo NewPrinces. Infine l’operazione potrebbe avvenire a condizioni verosimilmente molto favorevoli (come avvenuto per Carrefour e Diageo), alla luce dello stato di crisi dell’asset e della rilevanza occupazionale.
Secondo le fonti di stampa, si legge nel report di Equita, citando Mastrolia stesso, un’eventuale offerta vincolante potrebbe essere presentata entro l’8 aprile.
EFA News - European Food Agency