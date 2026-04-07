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CLARA MOSCHINI

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NewPrinces-Realco: per gli analisti operazione positiva

Per Equita l'acquisto dei supermercati emiliani sarebbe utile per la società di Mastrolia

Gli analisti di Equita Sim giudicano positivamente le indiscrezioni secondo cui NewPrinces, su cui hanno un giudizio Buy e un Target Price di 30,5 euro potrebbe manifestare interesse per la rete di supermercati di Realco, cooperativa della GDO con sede a Reggio Emilia attualmente in perdita e in concordato a causa del deterioramento della situazione finanziaria. Realco, spiegano gli analisti, è licenziataria dellinsegna Sigma” in Emilia-Romagna e gestisce una rete di circa 140 punti vendita tra supermercati Sigma, discount Ecu e store Economy con ricavi in calo dell8% tra 2023 e una perdita netta nel 2024 pari a circa -16 milioni. La situazione ha portato allavvio della procedura concordataria e alla richiesta di cassa integrazione per oltre 350 dipendenti (su circa 1500 totali).

Per gli esperti di Equita tra i fattori potenzialmente positivi da considerare vi sarebbe che loperazione darebbe maggiore scala e quota di mercato a Carrefour/GS, poco presente in Emilia-Romagna inoltre visto che Realco opera principalmente come licenziataria Sigma, potrebbe esistere unopzione industriale di rebranding (ad insegna GS), con benefici dal risparmio delle royalties e sviluppo delle private label tramite prodotti del gruppo NewPrinces. Infine loperazione potrebbe avvenire a condizioni verosimilmente molto favorevoli (come avvenuto per Carrefour e Diageo), alla luce dello stato di crisi dellasset e della rilevanza occupazionale.

Secondo le fonti di stampa, si legge nel report di Equita,  citando Mastrolia stesso, uneventuale offerta vincolante potrebbe essere presentata entro l8 aprile.

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EFA News - European Food Agency
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