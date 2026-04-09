Fmi, al ribasso le stime sull'economia mondiale?

Il Fondo Monetario Internazionale è in procinto di rivedere al ribasso le stime di crescita mondiale, in considerazione della guerra in Medioriente. Lo ha confermato il direttore del FMI Kristalina Georgieva anticipando quanto sarà annunciato la prossima settimana, in occasione del "meeting di primavera" del FMI e della Banca Mondiale a Washington.



Secondo la numero uno dell'Istituzione di Washington, l'economia globale è in pericolo e impreparata a gestire gli shock. Georgieva ha spiegato che, prima dello scoppio della guerra in Iran, l'FMI era "sulla buona strada per rivedere al rialzo le proiezioni di crescita per il 2026": stime che, purtroppo, "visto l'impatto della guerra" saranno riviste "al ribasso".

Secondo Georgieva la preoccupazione maggiore in questoi momento è data dallo shock petrolifero e dallew sue ripercussioni sulle varie catene industriali, in primis, sui fertilizzanti. Secondo la manager, infatti, la guerra rischia di aggravare l'insicurezza alimentare: quasi 45 milioni di persone in più rischiano di trovarsi in una situazione di "grave insicurezza", se il conflitto si prolungherà sino a metà di quest'anno ed i prezzi del petrolio dovessero rimanere sopra i 100 dollari.