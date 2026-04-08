Intesa Sanpaolo finanzia Techbau

Intesa Sanpaolo supporta lo sviluppo di Techbau general contractor attivo nello sviluppo di progetti di ingegneria civile e infrastrutturale. Lo fa con un finanziamento di 110 milioni di euro destinato alla realizzazione di un polo logistico sostenibile ad Alessandria, confermando il ruolo della banca nel supporto alla transizione ESG e alla crescita delle imprese.

Il finanziamento è stato erogato attraverso la Divisione Banca dei Territori, in collaborazione con la struttura Corporate Finance Mid Cap della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, a conferma dell’integrazione tra le diverse competenze del Gruppo.

Il progetto prevede lo sviluppo di un’area di circa 187.000 metri quadrati e l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici. L’iniziativa punta al conseguimento della certificazione LEED Platinum, il massimo livello internazionale per la sostenibilità energetica e ambientale.

L’intervento si inserisce nella strategia di Techbau orientata alla realizzazione di piattaforme logistiche di nuova generazione, progettate secondo criteri ESG avanzati e con attenzione all’integrazione con il territorio.

Supporto integrato ai piani di crescita sostenibile delle PMIL’operazione rientra nell’impegno di Intesa Sanpaolo a sostegno degli investimenti delle imprese che rafforzano la competitività del territorio e promuovono modelli di sviluppo sempre più sostenibili.

Intesa Sanpaolo adotta un modello unico di advisory integrato a supporto delle PMI italiane, con l’obiettivo di favorirne la competitività e una crescita sostenibile: questo modello nasce dalla collaborazione tra la Divisione Banca dei Territori e la Divisione IMI Corporate & Investment Banking con l‘obiettivo di rendere accessibili anche alle piccole e medie aziende strumenti finanziari tradizionalmente riservati alle grandi imprese.

“La collaborazione consolidata negli anni con Intesa Sanpaolo - spiega Tiziano Cortella, consigliere delegato e chief financial officer Techbau S.p.a. - ci consente di accedere a strumenti finanziari strutturati a sostegno delle nostre iniziative di sviluppo, accompagnando il percorso di crescita di Techbau, confermando il nostro posizionamento quale principale operatore del settore logistico. Queste soluzioni rappresentano un contributo concreto alla realizzazione di progetti caratterizzati da elevati standard di sostenibilità e qualità. Nel corso dell’ultimo anno, nel solo settore logistico, abbiamo realizzato 11 sviluppi per una superficie complessiva di 544.975 mq, di cui oltre 300.000 mq già certificati LEED e BREEAM. Le certificazioni relative alla restante superficie sono attese entro la primavera del 2026, a testimonianza dell’attenzione che dedichiamo alla sostenibilità ambientale e alla qualità delle nostre realizzazioni. Questo risultato rafforza la volontà di continuare a sviluppare iniziative sempre più efficienti, sostenibili e attente ai territori in cui operiamo”.

Aggiunge Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna Intesa Sanpaolo: “sosteniamo gli investimenti delle imprese che rafforzano la competitività del territorio e promuovono modelli di sviluppo sempre più sostenibili. Progetti come quello promosso da Techbau contribuiscono alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche e alla diffusione di soluzioni ad alta efficienza energetica. Nei giorni scorsi, abbiamo riunito a Novara gli imprenditori del Nord Ovest per rilanciare l’approccio strategico dedicato alla finanza straordinaria per le Pmi grazie ad un modello di advisory integrato, unico nel panorama nazionale, che ha già fatto registrare risultati significativi anche in questa area geografica. Nel 2025, Intesa Sanpaolo ha erogato finanziamenti a medio e lungo termine per 3,2 miliardi di euro a famiglie e imprese del Piemonte”.