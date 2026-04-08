Sicilia del vino in fermento alla conquista di Verona

Dalla Sicilia a Verona sola andata. Sono già in fermento 164 cantine dell’isola che approderanno alla 58ª edizione del Vinitaly dal 12 al 15 aprile. L’assessorato dell’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione Siciliana guidato da Luca Sammartino, l’Irvo, l'Istituto dell’Olio e del Vino, le realtà produttive di Assovini Sicilia, dei Consorzi Providi, Vitesi, Autonomi, Etna DOC, presenti nella collettiva del Padiglione 2, proporranno un "programma senza precedenti" che coinvolgerà il pubblico e gli addetti ai lavori in panel di approfondimento e masterclass dedicate ai vini autoctoni.

Il brand “Sicilia” attira i buyer nazionali e internazionali, perché l’Isola è il più grande vigneto biologico d’Italia. La centralità nel Mediterraneo è una posizione d’eccezione che consente alla natura dei vigneti di esprimersi con generosità e carattere riconoscibili, declinati in una grande biodiversità dei suoli (vulcanici, calcarei e sabbiosi). Le escursioni termiche e il clima mite favoriscono una gestione sostenibile delle uve, che maturano in modo ottimale nei terroir biologici di cui la Sicilia vanta un’ampia estensione.

L’Irvo darà voce alla regione italiana più a Sud del Paese che custodisce millenni di storia vitivinicola e vanta una delle più alte densità culturali e paesaggistiche d’Italia, con 7 siti patrimonio dell’Unesco. Una perla dell’enoturismo europeo, sempre più ambita da viaggiatori che la scelgono per vivere un’esperienza autentica tra bellezza e storia: le degustazioni del vino si affiancano alla straordinaria cucina siciliana in un contesto ricco di architettura, archeologia, borghi e cantine da scoprire.

Inoltre, la profonda evoluzione tecnologica si intreccia sempre più velocemente all’identità enologica della Sicilia: in questa nuova edizione del Vinitaly emergerà il progresso da primato nazionale dell’Irvo, che con nuove piattaforme all'avanguardia è in grado di mantenere integro e rigoroso il sistema di controllo e mira ad innalzare, con attente analisi e pianificazioni, il valore strategico delle produzioni siciliane. L’obiettivo è fare del vino, ma anche dell’olio, le chiavi di successo del territorio.

I mercati internazionali guardano con attenzione la filiera siciliana: è sperimentale, accogliente e sostenibile. I buyer più attenti sono interessati a fare del vino non solo un business puro da posizionare in GDO, nei mercati di nicchia o nei concept store del mondo, ma una vera e propria esperienza di gusto.