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Illycaffè chiude un 2025 dolcissimo
Ricavi +12% a 700 milioni di euro e leadership confermata in tutti i principali mercati
Illycaffè, la società triestina del caffè in mano alla famiglia Illy, chiude il 2025 con ricavi di gruppo pari a 700 milioni di euro, in aumento del 12% a tassi di cambio costanti rispetto all'esercizio precedente (+11% a tassi di cambio correnti). La crescita organica del 2025, spiega la società nel comunicatro ufficiale, "è stata sostenuta da un incremento dei volumi in tutti i principali mercati, in p...
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EFA News - European Food Agency
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