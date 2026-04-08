Illycaffè chiude un 2025 dolcissimo

Caffè illycaffè si ricompra il distributore svizzero

Scocchia (AD): "Così rafforziamo il presidio diretto nei mercati chiave europei”

illycaffè ha acquisito il controllo del 100% del distributore svizzero con sede a Thalwil. “Il mercato svizzero è altamente strategico per dimensione, premiumness e potenziale, rappresentando una significativa are... more