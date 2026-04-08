Remy Cointreau si riorganizza

In un ambiente economico e geopolitico complesso, Rémy Cointreau ha deciso di "passare all'offensiva" impegnandosi in un ambizioso piano di trasformazione. Il marchio prevede "un'evoluzione decisiva" verso la riconquista dei suoi mercati e la massimizzazione del potenziale dei suoi marchi. "Dopo tre anni caratterizzati da un contesto complesso - spiega Franck Marilly, direttore generale di Rémy Coi...