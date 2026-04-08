Mortadella Bologna Igp: crescono vendite estere

Con oltre 40 milioni e 700 mila Kg prodotti nel 2025 (fonte: Ifcq Certificazioni), la Mortadella Bologna Igp registra un incremento della produzione del 3,0% rispetto all’anno precedente e del 3,3% dei volumi di vendita. Inarrestabile il gradimento dell’affettato che con +6,4% conferma un fenomeno ormai consolidato, che ha visto più che raddoppiare i volumi negli ultimi 10 anni, passati dai 6 mili...