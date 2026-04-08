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Miramis diventa piattaforma internazionale dell'hotellerie
Riuniti gli asset di Stoccolma. E in Toscana partono i lavori per la tenuta Fattoria La Capitana
Miramis, società internazionale di ospitalità con origini in Toscana e una presenza in crescita in Svezia (sviluppa hotel, ristoranti, luoghi di intrattenimento e destinazioni esperienziali radicate nel territorio) annuncia la propria espansione ed evoluzione internazionale attraverso la creazione di una piattaforma dedicata all’ospitalità che comprende hotel, destinazioni dedicate alla ristorazione, all’...
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EFA News - European Food Agency
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