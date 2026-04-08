Festival Olio Roma Igp al debutto

Quest’anno, i festeggiamenti per il Natale di Roma dureranno un mese intero: aprile 2026 segnerà la nascita del Festival dell’Olio di Roma Igp, che arricchirà le celebrazioni per la Capitale e per il suo straordinario patrimonio agricolo e culturale di nuovi eventi, affascinanti ed evocativi, che coinvolgeranno tutti i romani. Sarà un’occasione unica per immergersi nella storia millenaria della città, nei sapori autentici della campagna romana e nelle eccellenze del territorio.

Il legame con il Natale di Roma rende il Festival particolarmente suggestivo: secondo la tradizione, Romolo tracciò il solco sacro e fondò Roma il 21 aprile del 753 a.C., scegliendo una data già consacrata alle antiche celebrazioni agricole.

Oggi, il Consorzio Olio di Roma Igp vuole rinnovare in chiave contemporanea le celebrazioni dei Palilia, un'antichissima festa pastorale della religione romana, dedicata alla terra e agli ulivi, nata per purificare le greggi, i pastori e benedire i villaggi con un ramoscello d’ulivo, gesto di protezione e prosperità. Il Festival vuole valorizzare la nostra storia, i nostri sapori e la cultura dell’olio in tutte le sue sfaccettature. La città diventerà così ambasciatrice delle eccellenze del marchio Roma, dei prodotti della campagna romana e della filiera dell’Olio Igp, raccontando un territorio ricco di tradizione e innovazione, educando i cittadini e le nuove generazioni alla sostenibilità, alla qualità e all’identità culturale.

“Il Festival dell’Olio di Roma Igp rappresenta per noi un’iniziativa strategica", ha commentato David Granieri, presidente del Consorzio Olio di Roma Igp, "volta a rafforzare la reputazione e il posizionamento di una produzione che è espressione autentica della qualità e dell’identità del nostro territorio".

“Nel contesto delle celebrazioni del Natale di Roma", ha dichiarato Tiziana Torelli vicepresidente del Consorzio Olio di Roma Igp, "questo Festival rappresenta un’occasione per riscoprire le radici più profonde del nostro territorio e il legame originario tra uomo, terra e cultura. L’olio extra vergine di oliva è parte integrante della nostra storia: un simbolo che attraversa i secoli e che ancora oggi racconta identità, tradizione e qualità".

Si parte con il Festival del Verde e del Paesaggio, all’Auditorium Parco della Musica, che dal 10 al 12 aprile, offrirà ai visitatori un’esperienza multisensoriale: gli stand dedicati all’Olio di Roma Igp ospiteranno masterclass di degustazione e laboratori pratici, in un dialogo tra arte, natura e sapori autentici.

Dal 12 al 15 Aprile il Festival si sposterà a Verona in occasione del Vinitaly, con degustazioni e cultura dell'olio. Il 16 e 17 aprile il Festival si aprirà ai più giovani con il progetto “Generazione O”. Sabato 18 aprile, una visita guidata al Monte dei Cocci coinvolgerà i partecipanti tra rovine e memorie, per comprendere il legame profondo tra Roma e la sua campagna. Nel pomeriggio, al Villaggio Appia Run, presso le Terme di Caracalla, sport, gusto e cultura si incontreranno in un percorso che celebra il benessere, la convivialità e l’identità romana.

Domenica 19 aprile, tutti pronti per la ventisettesima edizione della Roma Appia Run, l'evento podistico tra storia e natura in cui l’Olio di Roma Igp premierà la vitalità, la salute e il legame con il territorio. Lunedì 20 aprile, il Tempio di Adriano ospiterà l'esposizione dei produttori Olio di Roma Igp, masterclass di assaggio, showcooking e talk per approfondire la conoscenza dell’Olio di Roma e scoprire “Le vie dell'Olio di Roma”, con la presentazione dei percorsi di oleoturismo. A chiudere, la serata di gala a Villa Silvestri Rivaldi.

Martedì 21 aprile, giorno del Natale di Roma, la Curia Iulia - nel Parco archeologico del Colosseo - diventerà palcoscenico del Premio L’Eterno, riconoscimento a personalità, enti e produttori che contribuiscono a diffondere la cultura dell’olio extravergine e l’identità romana nel mondo.