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Maschio Gaspardo cresce a doppia cifra
Per il gruppo di macchine agricole ricavi a 390 milioni di euro, ebitda margin all'11,5%
Il Gruppo Maschio Gaspardo S.p.a., multinazionale italiana leader nella produzione di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la fertilizzazione, la protezione delle colture, la manutenzione del verde e la fienagione, ha presentato i dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, registrando ricavi delle vendite pari a 390 milioni di euro, in crescita di circa il 12% rispetto all'anno...
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EFA News - European Food Agency
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