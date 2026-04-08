Sace, "importante commessa " da 100 milioni nel Togo

Quattro aziende italiane sono le protagoniste di un'importante commessa in Togo assicurata da SACE, la Export Credit Agency italiana partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Sace ha, infatti, finalizzato un'operazione di export credit a sostegno di un contratto commerciale del valore complessivo di 100 milioni di euro per la fornitura di trattori, aratri, seminatrici e altri macchinari agricoli italiani destinati al Paese africano.

In particolare, Sace ha garantito un finanziamento di 78.3 milioni di euro, erogato da Santander CIB, in favore del ministero delle Finanze e del bilancio del Togo, a supporto di forniture di macchinari e attrezzature destinate al Ministero dell’Agricoltura del Togo – volte alla modernizzazione del settore agricolo attraverso l’acquisto di nuovi macchinari agricoli di elevata qualità.

Le imprese coinvolte (CNH Industrial Italia, SDF, Idrofoglia e Gruppo Nardi) rappresentano l'eccellenza della filiera nazionale della meccanica e delle tecnologie agricole, con radici in diversi distretti produttivi del Paese.

“Siamo orgogliosi di supportare un progetto ad alto impatto economico e sociale per il Togo e per l’export italiano che ha favorito l’integrazione di imprese italiane nelle catene del valore locali, in linea con l’approccio del Piano Mattei per l’Africa – ha dichiarato Carlo Escoffier, representative West Africa di Sace - Questa operazione, seguita direttamente dal nostro ufficio di Rabat, valorizza non solo il ruolo di Sace come assicuratore, ma anche quello di advisor e di accompagnamento attraverso il nostro network nel mondo. Rappresenta inoltre un passo concreto nel percorso di diversificazione geografica dell’export italiano verso nuove destinazioni, dove le tecnologie Made in Italy esprimono ampio potenziale di crescita”.