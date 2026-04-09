Maltempo, Bper stanzia 250 milioni per imprese e famiglie

BPER Banca ha stanziato un plafond di 250 milioni di euro a favore delle famiglie e delle imprese di Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata che hanno subito nelle ultime ore gravi disagi dovuti dal forte maltempo. Sono a disposizione finanziamenti straordinari, con durata fino a 60 mesi, che prevedono fino a 50 mila euro per i privati e fino a un milione per le imprese di ogni dimensione.

BPER "si rende, inoltre, disponibile a esaminare le richieste di sospensione dei finanziamenti, in accordo con le misure governative che verranno eventualmente attuate al riguardo".

“BPER - spiega il chief retail & commercial banking officer, Luca Gotti - vuole essere vicino alle famiglie e alle imprese di queste regioni colpite da eventi atmosferici avversi, che stanno mettendo a dura prova il territorio. Il plafond messo a disposizione dalla Banca consente di fornire un aiuto concreto e immediato, con l’auspicio che si possa tornare a una situazione di normalità nel più breve tempo possibile”.