TreValli Cooperlat, Luca Silvestrelli è il nuovo direttore commerciale

TreValli Cooperlat, cooperativa agroalimentare lattiero-casearia di Jesi, ha nominato Luca Silvestrelli a nuovo Direttore Commerciale del gruppo. Silvestrelli porta in azienda un’esperienza trentennale in industria agroalimentare, organizzazione aziendale, gestione del personale, grande distribuzione organizzata e consulenza strategica.

Anconetano, classe 1963, con una laurea in Economia e Commercio, nel corso della sua carriera Silvestrelli ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo, prima in grandi multinazionali quali Auchan, Carrefour e, in seguito, nelle principali aziende famigliari italiane del settore agrifood.

Dal 2007 al 2017 ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali, prima in IpaSud S.p.a. e successivamente in Gruppo Fileni, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Commerciale. Infine, dal 2021 al 2024, ha assunto l’incarico di Amministratore Delegato di Magazzini Gabrielli S.p.a.

“Entrare in TreValli Cooperlat rappresenta per me una sfida molto stimolante, che accolgo con grande motivazione ed entusiasmo. Insieme al team, lavoreremo in modo sinergico per sviluppare e implementare iniziative strategiche volte a consolidare il posizionamento della Cooperativa tra i principali player del settore agroalimentare, puntando a rafforzare la presenza nei mercati AFH e at home e valorizzando al meglio il portafoglio marchi. Sono certo che saremo in grado di generare valore aumentando la penetrazione in nuovi mercati”, ha commentato Luca Silvestrelli.

La scelta di un professionista versatile come Silvestrelli nel ruolo di Direttore Commerciale si inserisce nell’innovativo piano strategico di TreValli Cooperlat. Grazie all’esperienza maturata nel settore, il nuovo Direttore Commerciale contribuirà anche all’evoluzione del modello di tentata vendita, rendendolo sempre più efficiente e orientato al cliente. La sua guida contribuirà inoltre ad affrontare con visione e competenza la sfida della multicanalità, con l’obiettivo di cogliere nuove opportunità di crescita attraverso il rafforzamento e l’espansione sui mercati internazionali. Questa nomina rappresenta un passo decisivo per sostenere lo sviluppo futuro dell’azienda in un contesto sempre più dinamico e competitivo.