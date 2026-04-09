Bakery: nuove strategie per i produttori

È tempo di rivoluzione, almeno nel mondo del grano italiano. Sarà, infatti, presentata il 17 aprile a Milano la nuova alleanza tra Casillo e Puratos Italia. L’evento illustrerà i dettagli di una sinergia nata per tracciare i nuovi paradigmi del settore bakery, coniugando l’eccellenza molitoria italiana con la più avanzata innovazione tecnologica globale.

Al centro dell'incontro, il ruolo di Altograno: una nuova generazione di ingredienti d’avanguardia progettati per elevare gli standard qualitativi della panificazione artigianale e industriale.