Disaronno porta la dolcezza a Roma

Dopo essersi fatto notare a Milano e Roma con un’azione di guerrilla urbana che ha reinterpretato alcune delle scritte più violente presenti sui muri delle città con un tocco di ironia e dolcezza, Disaronno porta lo stesso spirito nella night life romana, col debutto nella Capitale della Dolce Nights by Disaronno, una nuova versione dello storico format di serate tra mixology, musica e live content.

L’iniziativa si inserisce all’interno di The Dolce Side of Life, il progetto che accompagnerà Disaronno per tutto il 2026 e che rimette al centro la dolcezza come valore capace di cambiare prospettiva, anche nei contesti più inaspettati. Il racconto, sviluppatosi inizialmente nello spazio urbano, si sposta ora nei luoghi simbolo della socialità contemporanea: i bar. Dopo Milano, il format ha debuttato a Roma da Blume Lounge segnando l’avvio delle Dolce Nights by Disaronno e di un calendario di appuntamenti che vedrà protagoniste le due città. Le serate sono state pensate per trasformare il momento dell’aperitivo e del dopocena in un’esperienza immersiva dove cocktail, musica e socialità si incontrano.

"Disaronno è altamente versatile", come spiega la marketing manager, Sara Strippoli. "Ed è un prodotto perfetto made in Italy: ricordo che l’anno scorso abbiamo festeggiato i 500 anni dell’azienda, quindi rappresentiamo assolutamente una grande eccellenza italiana".

Se con la guerrilla urbana la dolcezza è apparsa nello spazio pubblico trasformando frasi e messaggi aggressivi in dichiarazioni leggere e inaspettate, ora lo stesso concept diventa protagonista nei locali con un invito a vivere la notte con uno sguardo diverso, più spontaneo, conviviale e, naturalmente, più dolce. Un’esperienza che il pubblico potrà portare con sé anche oltre la serata grazie a merchandise dedicato, tra magliette e poster personalizzati creati e distribuiti durante gli eventi. Al centro dell’esperienza, una mixology experience dedicata, con una drink list che mette in primo piano alcuni dei cocktail più iconici del brand. Tra questi,Disaronno Fizz, un cocktail fresco e a bassa gradazione alcolica in cui l’aroma inconfondibile di Disaronno si unisce alla vivacità della soda e alla freschezza del succo di limone, e Disaronno Sour, grande classico della miscelazione che combina le note aromatiche del liquore con il succo di limone frescoper un perfetto equilibrio tra dolcezza e freschezza.

“Di Saronno è il liquore italiano più bevuto al mondo e siamo distribuiti in oltre 160 paesi: ovunque ci si trovi nel mondo, anche magari nel posto più sperduto, si trova Disaronno. La distribuzione è sostenuta anche dalle filiali dirette, come quelle in UK e in America" conclude Strippoli.

Con questo progetto Disaronno rafforza il dialogo con la bar culture contemporanea e con il mondo della night life, trasformando la dolcezza, elemento distintivo della sua identità, in un’esperienza concreta da vivere e condividere.