Macfrut: c'è anche il vivaismo in primo piano

La filiera mondiale del vivaismo protagonista a Macfrut con Plant Nursery, al Rimini Expo Centre da martedì 21 a giovedì 23 aprile. Punto di incontro e condivisione su un settore strategico nel pre-Harvest per un valore di oltre 600 milioni di euro, il Salone è organizzato da Soi (Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana) e Civi-Italia (Centro Interprofessionale per le attività vivaistiche tra associazioni vivaistiche ed unioni dei produttori) con il coordinamento del direttore Luigi Catalano.

Quattro gli eventi in programma (Plant Nursery Arena - Padiglione A2) nei quali breeder, editori, vivaisti, produttori, tecnici e ricercatori provenienti da tutto il mondo si confronteranno su temi centrali nel panorama delle filiere produttive del moderno vivaismo: dalle Tea e le nuove privative vegetali, passando per il vivaismo biologico e le ultime novità nel mondo della frutta tropicale, a partire da mango e avocado, chiudendo infine con i portinnesti e l'innovazione nel settore orticolo.

“Anche quest’anno la Soi ha deciso di essere presente a Macfrut che considera un evento di vitale importanza per il settore ortofrutticolo", spiega Stefano La Malfa, presidente della sezione Frutticoltura della Soi e professore in arboricoltura e coltivazioni arboree dell'Università di Catania. "La nostra presenza si concentra con alcuni eventi soprattutto nella Plant Nursery Area, in collaborazione con Civi-Italia. Saranno comunque numerosi i soci coinvolti in altre iniziative che riguardano diversi comparti e specifiche tematiche, a testimonianza di una base sociale molto attiva e desiderosa di apportare un contributo all’innovazione del settore, forte di una attività spesso congiunta tra ricercatori e tecnici. In questo contesto il settore del vivaismo e della propagazione è senz’altro strategico anche e soprattutto per specie che da poco si affacciano sul tessuto produttivo italiano, quali le specie subtropicali, con in testa avocado e mango, cui sarà dedicato il convegno che si terrà giorno 22 con esperti di tutto il mondo”.

“Gli eventi organizzati rispecchiano lo spirito interprofessionale del CIivi-Italia", chiosa Luigi Catalano, direttore del Consorzio, "con l’intento di trattare argomenti trasversali per vivaisti e mondo produttivo, favorendo un confronto su tematiche comuni ai due comparti per condividere soluzioni che rendano più efficienti e migliorino le differenti filiere produttive”.

Martedì 21 aprile alle 11,30 il Salone sarà aperto da un convegno, coordinato da Stefano La Malfa, che si concentrerà sulle prospettive per le privative vegetali di nuove varietà e su un confronto aperto tra breeders e vivaisti ortofrutticoli. Spazio anche alle novità sull'accordo delle nuove tecniche di evoluzione assistita.

Nel pomeriggio, dalle ore 15, il focus si sposterà sul Piano nazionale delle sementi biologiche (Pnsb), e il ruolo dei vivaisti specializzati nella moltiplicazione di piante in regime bio in un mercato dove le richieste sono in forte aumento e le varietà insufficienti. La frutta tropicale sarà al centro dell'evento centrale di mercoledì 22 aprile (dalle 10 alle 17) con il Tropical Fruit Congress, nel quale ricercatori italiani e internazionali si confronteranno sull'evoluzione dell'innovazione varietale di avocado, mango e altri frutti tropicali in uno dei comparti più dinamici a livello mondiale, tra possibili scenari imposti dal cambiamento climatico, nuove opportunità di mercato, il ruolo della ricerca.

Nel workshop di giovedì 23 aprile alle 10, infine, si parlerà del ruolo, delle innovazioni e delle applicazioni dell'innesto nella gestione delle produzioni, approfondendo il contributo delle nuove biotecnologie, della fisiologia vegetale e delle tecniche agronomiche avanzate nello sviluppo di sistemi produttivi più resilienti e sostenibili.