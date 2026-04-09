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Unilever si butta sugli integratori
Accordo con il colosso Usa Grüns, leader nei prodotti a base di verdure
Neanche il tempo di digerire l'accordo per la fusione della divisione Foods di Unilever con McCormick (leggi notizia EFA News) che la multinazionale britannica sfodera un altro deal di tutto rispetto. Unilever, infatti, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo per l'acquisizione di Grüns, azienda di integratori a base di verdure in rapida crescita e leader nel settore negli Stati Uniti. Questa...
Fc - 59058
EFA News - European Food Agency
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