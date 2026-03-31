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Unilever cede il comparto food a McCormick
Nasce colosso globale del settore degli aromi
Unilever Plc e McCormick & Company Inc. hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per la fusione della divisione Foods di Unilever (Unilever Foods) con McCormick. L'operazione darà vita a un colosso globale nel settore degli aromi, unendo due aziende leader del settore alimentare, culturalmente affini, con un forte slancio, una crescita del fatturato superiore e una maggiore creazione di...
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EFA News - European Food Agency
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