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CLARA MOSCHINI

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Unilever cede il comparto food a McCormick

Nasce colosso globale del settore degli aromi

Unilever Plc e McCormick & Company Inc. hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per la fusione della divisione Foods di Unilever (Unilever Foods) con McCormick. L'operazione darà vita a un colosso globale nel settore degli aromi, unendo due aziende leader del settore alimentare, culturalmente affini, con un forte slancio, una crescita del fatturato superiore e una maggiore creazione di...

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EFA News - European Food Agency
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