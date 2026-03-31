Unilever cede il comparto food a McCormick

Unilever Plc e McCormick & Company Inc. hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per la fusione della divisione Foods di Unilever (Unilever Foods) con McCormick. L'operazione darà vita a un colosso globale nel settore degli aromi, unendo due aziende leader del settore alimentare, culturalmente affini, con un forte slancio, una crescita del fatturato superiore e una maggiore creazione di...