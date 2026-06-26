Unilever vuole rinforzarsi con gli integratori

Quello degli integratori alimentari é un mercato che non conosce crisi, soprattutto negli Stati Uniti tanto da avere raggiunto un valore stimato da 95 miliardi di dollari con una quota di mercato del 77% nel solo Nord America. Quello statunitense é il secondo mercato per gli integratori dopo la Cina: trainato da un'alta attenzione alla prevenzione e alla cura del corpo, viaggia aa un tasso di crescita an...