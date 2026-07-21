Antitrust UK avvia indagine sul deal McCormick-Unilever

La Cma inglese, la Competition and market authority, ossia l'antitrust della Gran Bretagna annuncia oggi di avere avviato l'esame preliminare della proposta di acquisizione, da parte di McCormick & Company, della divisione alimentare di Unilever. L'autorità di regolamentazione sta raccogliendo le opinioni delle parti interessate in merito al potenziale impatto dell'operazione sulla concorrenza nel Regno Unito. L'indagine come dicevamo è iniziata oggi e, secondo quanto si legge nell'avviso divulgato dalla stessa authority, è possibile inviare osservazioni scritte fino al 5 agosto 2026.

L'esame fa seguito all'accordo siglato a marxo scorso tra Unilever e McCormick per unire le rispettive attività alimentari (Unilever Foods e McCormick) in un'operazione volta a creare un'azienda globale nel settore degli aromi e dell'alimentazione, con un portafoglio di marchi che include McCormick, Knorr, Hellmann’s e Frank’s (leggi notizia EFA News). Si prevede che la nuova entità genererà ricavi per circa 20 miliardi di dollari, sulla base dei dati finanziari delle due società relativi all'esercizio 2025. Non è un caso che l'operazione proposta rappresenti una delle più grandi transazioni recenti nel settore alimentare globale.

"L'invito a presentare osservazioni - si legge nel bollettino dell'authority britannica - rientra nella fase iniziale di raccolta informazioni e che non è stata ancora formalmente avviata un'indagine di Fase 1 sull'operazione. L'autorità ha ricevuto dalle parti le informazioni necessarie per dare inizio alla procedura di pre-notifica". Di fatto, l'autorità intende raccogliere pareri su eventuali problematiche concorrenziali che potrebbero derivare dalla proposta di acquisizione.

I contributi che verranno inviati saranno valutati prima che l'autorità decida se avviare formalmente l'indagine di Fase 1 sulla fusione.