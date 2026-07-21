Antitrust UK avvia indagine sul deal McCormick-Unilever
In merito al potenziale impatto dell'operazione sulla concorrenza
La Cma inglese, la Competition and market authority, ossia l'antitrust della Gran Bretagna annuncia oggi di avere avviato l'esame preliminare della proposta di acquisizione, da parte di McCormick & Company, della divisione alimentare di Unilever. L'autorità di regolamentazione sta raccogliendo le opinioni delle parti interessate in merito al potenziale impatto dell'operazione sulla concorrenza nel Regno Unito. L'indagine come dicevamo è iniziata oggi e, secondo quanto si legge nell'avviso divulgato dalla stessa authority, è possibile inviare osservazioni scritte fino al 5 agosto 2026.
L'esame fa seguito all'accordo siglato a marxo scorso tra Unilever e McCormick per unire le rispettive attività alimentari (Unilever Foods e McCormick) in un'operazione volta a creare un'azienda globale nel settore degli aromi e dell'alimentazione, con un portafoglio di marchi che include McCormick, Knorr, Hellmann’s e Frank’s (leggi notizia EFA News). Si prevede che la nuova entità genererà ricavi per circa 20 miliardi di dollari, sulla base dei dati finanziari delle due società relativi all'esercizio 2025. Non è un caso che l'operazione proposta rappresenti una delle più grandi transazioni recenti nel settore alimentare globale.
"L'invito a presentare osservazioni - si legge nel bollettino dell'authority britannica - rientra nella fase iniziale di raccolta informazioni e che non è stata ancora formalmente avviata un'indagine di Fase 1 sull'operazione. L'autorità ha ricevuto dalle parti le informazioni necessarie per dare inizio alla procedura di pre-notifica". Di fatto, l'autorità intende raccogliere pareri su eventuali problematiche concorrenziali che potrebbero derivare dalla proposta di acquisizione.
I contributi che verranno inviati saranno valutati prima che l'autorità decida se avviare formalmente l'indagine di Fase 1 sulla fusione.
EFA News - European Food Agency