Unilever in calo, aspetta lo "sgancio" della divisione food

Il primo trimestre 2026 di Unilever si è chiuso in crescita trainato dai volumi. L'underlying sales growth, cioè la crescita sottostante delle vendite - che indaca l'incremento di fatturato nel periodo in esame, senza variazioni dovute a acquisizioni, dismissioni e fluttuazioni valutaruie - aumenta del 3,8%, con il 2,9% derivamte dai volumi e lo 0,9% dai prezzi. La crescita, spiega la nota ufficiale, è...