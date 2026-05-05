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Unilever in calo, aspetta lo "sgancio" della divisione food
Fatturato 1° trim. -3,3%: confermata la cessione a McCormick degli alimentari
Il primo trimestre 2026 di Unilever si è chiuso in crescita trainato dai volumi. L'underlying sales growth, cioè la crescita sottostante delle vendite - che indaca l'incremento di fatturato nel periodo in esame, senza variazioni dovute a acquisizioni, dismissioni e fluttuazioni valutaruie - aumenta del 3,8%, con il 2,9% derivamte dai volumi e lo 0,9% dai prezzi. La crescita, spiega la nota ufficiale, è...
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EFA News - European Food Agency
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