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McCormick accelera sui sapori e prepara l’integrazione con Unilever
Nel 2° trim vendite nette +16,7%, reddito operativo a 276 milioni di dollari
McCormick & Company Incorporated, leader globale nel settore degli aromi e dei sapori e da maggio scorso proiettata verso la fusione con Unilever Foods (leggi notizia EFA News) ha annunciato i risultati finanziari del secondo trimestre conclusosi il 31 maggio 2026 e ha confermato le previsioni per l'anno fiscale 2026. Le vendite nette sono aumentate del 16,7% nel secondo trimestre, beneficiando di...
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EFA News - European Food Agency
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