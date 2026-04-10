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Uiv: istantanea sui consumi di vino
Durante Vinitaly anche il punto su dealcolati e la nuova alleanza tra vino e cibo
Una nuova istantanea sui consumatori di vino italiano, le rotte più promettenti per l’export e l’analisi del product mix in un’ottica anticrisi. Ma anche il punto su vini Nolo e dealcolati, la nuova alleanza tra vino e cibo, con la stessa attenzione di sempre agli equilibri di mercato. Ci sono tutti i numeri e gli scenari del comparto nel Vinitaly di Unione italiana vini (Uiv), l’associazione di setto...
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EFA News - European Food Agency
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