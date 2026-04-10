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Indel B resiliente, chiude il 2025 al rialzo
La società di refrigerazione ha messo in cassa ricavi per oltre 207 milioni. E raddoppia l'utile
Indel B, società quotata all’ EXM di Borsa Italiana, a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per i mercati automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational vehicles) ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.L'esercizio si chiude con ricavi consolidati a Euro 207,4 milioni rispetto ad Euro 203,5 milioni dell’esercizio 2024...
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EFA News - European Food Agency
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