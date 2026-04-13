Vinitaly/2. Il vino in un mondo che cambia

A un anno dall’introduzione dei dazi statunitensi e in uno scenario segnato da forti tensioni geopolitiche, Federvini si presenta alla 58a edizione del Vinitaly guardando a nuovi rischi e nuove opportunità per il settore attraverso i dati dell’Osservatorio Federvini realizzato in collaborazione con Nomisma e TradeLab e presentati all’evento “Il vino in un mondo che cambia: il valore del modello italiano...