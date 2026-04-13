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Destination Italia, la "resilienza del turismo"
La Glocal travel tech italiana chiude il trimestre con ricavi a 21,9 milioni di euro
Il consiglio di amministrazione di Destination Italia S.p.a, la prima “GLocal Travel Tech” leader nel turismo incoming esperienziale quotata su Euronext Growth Milan, riunitosi sotto la presidenza di Secondina Giulia Ravera, ha esaminato i dati consolidati relativi al primo trimestre 2026. I ricavi delle vendite consolidati si attestano a 21,9 milioni di Euro, in crescita del 1,6% rispetto al primo tri...
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EFA News - European Food Agency
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