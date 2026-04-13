Clai: Antonio Giovanetti è il nuovo direttore generale

La cooperativa Clai ha un nuovo direttore generale: è Antonio Giovanetti. Nato a Limbiate, nella provincia di Monza e Brianza, nel 1963, ricopre il nuovo ruolo all’interno della Cooperativa agroalimentare di Imola a partire dal primo giorno di aprile.

Dopo le prime esperienze professionali nel campo degli allevamenti e in Conad, dove ha maturato una lunga esperienza, Il percorso professionale di Giovanetti è proseguito all’interno di Fileni, realtà del settore agroalimentare, dove ha assunto il ruolo di direttore commerciale, contribuendo alla crescita e alla diversiﬁcazione del business. Successivamente, in Camst, società cooperativa e primario gruppo della ristorazione collettiva, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità ﬁno alla Direzione Generale.

Negli anni più recenti ha guidato la Direzione Commerciale e Marketing in Marr, ed è stato direttore generale di Authentica.

"Sto cercando di ottimizzare il tempo a disposizione in questi primi giorni di lavoro per conoscere a fondo la nuova realtà di cui faccio ora parte e poter immediatamente contribuire a sviluppare il percorso di crescita intrapreso a livello nazionale e internazionale", dichiara il nuovo direttore generale del Clai. "È una fase particolarmente complessa per il mercato delle carni e dei salumi, ma sono certo ci siano tutte le condizioni in Clai per affrontare con determinazione le sfide attuali e cogliere nuove opportunità di sviluppo".