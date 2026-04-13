Vinitaly/3. Il vino premium passepartout per i nuovi mercati

I vini Premium, quelli che escono dalla cantina a minimo di 8 euro e che arrivano a seconda dei mercati tra 25 e 50 euro, cresceranno ancora nei prossimi anni, nonostante il calo generale delle importazioni a livello globale. E, assieme ai Luxury, compenseranno almeno in parte la discesa dei prodotti della parte medio-bassa dello scaffale. Una crescita non eclatante del valore (+1% da qui al 2029,...