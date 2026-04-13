Macfrut: oltre 800 top buyer, espositori da 5 continenti

Crescita dei buyer in doppia cifra (+20%), espositori da cinque Continenti, eventi esclusivi, ben cinque ministri di Agricoltura e Commercio in fiera (Siria, Libano, 2 dalla Repubblica Dominicana e Italia) insieme a numerose delegazioni e ambasciate. Macfrut si conferma il crocevia mondiale della filiera dell’ortofrutta, l’Hub dove il business incontra la “conoscenza” grazie a un ricco planning con un centinaio di eventi con esperti da tutto il mondo. Appuntamento da martedì 21 a giovedì 23 aprile al Rimini Expo Centre con i professionisti di un settore strategico del made in Italy che lo scorso anno ha registrato il record di export, toccando quota 6,7 miliardi di euro per una crescita del +11% rispetto al 2024.

Al cospetto delle incertezze geopolitiche, a una settimana dalla fiera, non si registrano disdette di espositori da oltreconfine così come confermati sono gli oltre 800 top buyer che segnano il punto massimo delle 43 edizioni di Macfrut (670 lo scorso anno). In particolare, potenziata è la presenza di importatori dal Nord ed Est Europa sui quali la fiera ha concentrato un’intensa attività di scouting, con una significativa adesione, in particolare, di 30 buyer dalla Polonia, Paese che un mese fa a Varsavia ha ospitato un evento di networking. Importanti delegazioni di “compratori” anche dal Brasile, sempre più strategico per l’export del nostro Paese, con una quarantina di buyer, così come dalla Cina che vedrà un’ampia delegazione dai due principali mercati ortofrutticoli del grande Stato asiatico (Guangzhou e Shanghai).

“Siamo orgogliosi di questo risultato che arriva in un contesto non semplice nel panorama degli eventi internazionali", spiega Patrizio Neri, presidente di Macfrut. "Un grazie particolare va ad Agenzia Ice che ha rafforzato il suo impegno verso Macfrut, a sostegno dell’internazionalizzazione della filiera ortofrutticola italiana. Ice porterà in fiera 800 operatori esteri da 80 Paesi, che sommati all’intensa attività nel corso dell’intero anno del nostro Ufficio estero, fanno di questa edizione la più internazionale di sempre. Merito anche di un rinnovato approccio nell’attività di scouting con azioni mirate che ci hanno consentito di intercettare specifici buyer dell’intera filiera”.

Tra le delegazioni più numerose troviamo la Repubblica Dominicana che si presenta con uno stand imponente (400 metri quadrati), insieme a produttori ed esportatori di frutta tropicale, ed importanti istituzioni come il ministro dell’Agricoltura Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, del Commercio Eduardo Jose Sanz Lovaton, l’ex presidente del Senato Porfirio Andreas Bautista Garcia, e l’ambasciatore in Italia Ada Francisca Hernandez Riviera. I ministri dell’Agricoltura di Libano (Nizar Hani) e Siria (Amjad Bader) invece saranno a Macfrut nella giornata di martedì 21 aprile (ore 16) dove prenderanno parte all’incontro “Coltivare cooperazione: Strategie agricole e cooperativismo per la resilienza del Mediterraneo”, promosso da Aics (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) che vedrà la partecipazione anche del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

Sempre a proposito di cooperazione italiana, lo spazio espositivo ospiterà dieci Sedi estere dell’Agenzia (Tirana, Bogotà, San Salvador, L’Avana, Tunisi, Gerusalemme, Beirut, Maputo, Kampala, Hanoi), dedicando due speciali focus: America Latina e Albania con il Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo di Tirana. Numerosi gli eventi in programma negli stand internazionali nel corso della fiera, tra i quali la Firma dell’accordo Macfrut e Frutas de Chile, la principale associazione cilena degli esportatori (mercoledì 22 aprile alle ore 17 Hall B1-036). Sempre il 22 aprile (ore 16.30 Post-Harvest Area D2) un workshop presenta le opportunità di business nell'accordo di libero scambio (Fta) tra l'Unione Europea e l'India alla presenza dei rappresentanti dell’Ambasciata dell’India a Roma. Nel corso della fiera anche il Summit delle produzioni drupacee del bacino del Mediterraneo e la “Conferenza Internazionale su Erbe e Spezie (Ichs-2026)” con la partecipazione di relatori da Stati Uniti, Marocco, India, Portogallo, Spagna, Romania, Tunisia, Serbia, Albania, Italia, Turchia, Grecia, Pakistan, Algeria, Libia, Svizzera e Sudafrica.

Da ricordare che il focus internazionale di Macfrut 2026 è dedicato ai Paesi dell’Area Caraibica, con presenze da Cuba, Costarica, Colombia ed Ecuador, oltre alla già citata Repubblica Dominicana. Dal Sud America ci saranno Argentina, Brasile, Cile e Perù, mentre il Continente africano vedrà la presenza di oltre venti Paesi dall’area sub sahariana, con l’Algeria ultima new entry.