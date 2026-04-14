Nasce Another Hendrick's

C'è un prima e un dopo nella storia del gin contemporaneo. Il prima ha un nome: Hendrick's Gin, ideato nel 1999 dalla Master Distiller Lesley e divenuto in breve tempo un game changer assoluto della categoria gin. Il dopo è adesso con Hendrick's, sempre lui, che annuncia Another Hendrick's, la prima aggiunta permanente alla gamma in quasi un decennio e la prima vera estensione dell'identità del brand dalla sua nascita. Non è un'edizione limitata, non è una variazione stagionale ma una release permanente, destinata a restare.

Un brand due dimensioni sensoriali

Tutto in Hendrick's è sempre stato costruito sulla dualità. Due alambicchi, il Bennett Still e il Carter-Head Still, che lavorano in modo opposto e complementare: il primo per un'estrazione ricca e profonda, il secondo per ottenere un distillato leggero e aromatico. Due infusioni iconiche, rosa damascena e cetriolo, che nessuno avrebbe mai pensato di abbinare al gin prima del 1999. Una bottiglia scura, enigmatica, che custodisce un liquido sorprendentemente luminoso.

Oggi quella dualità si fa letterale. Another Hendrick's nasce dallo stesso dna, dallo stesso Gin Palace sulla costa scozzese dell'Ayrshire, dalla stessa mente visionaria di Leslie, ma sceglie un registro completamente diverso. Bottiglia bianca contro bottiglia nera. Fava di cacao e fiore d'arancio contro rosa e cetriolo. Profondità vellutata contro freschezza vegetale. Lo stesso brand, due mondi sensoriali agli antipodi.

One brand, two sensory dimensions.



La sfida di Lesley Gracie

Nel 1999, Lesley Gracie ricevette una richiesta senza precedenti: creare un gin ultra-premium completamente diverso da qualsiasi altro esistente. Il suo Hendrick's Original non fu solo una nuova ricetta, fu un nuovo metodo, una nuova visione, una nuova categoria. Con lui ebbe inizio la ginnaissance globale: la rinascita del gin come distillato premium, artigianale, degno di una narrazione.

Venticinque anni dopo, la stessa domanda si è ripresentata: questa volta se la è posta Gracie stessa chiedendosi: “se dovessi creare Hendrick's oggi, cosa farei?”. La risposta è arrivata da lontano, in un cocktail bar di Città del Messico. Non da un distillato, ma da un garnish: un fiore di cacao. Non il cacao del cioccolato, il cacao come pianta aromatica nella sua forma più pura, prima della tostatura. Floreale, leggermente fruttato, quasi vinoso. Un ingrediente rarissimo nella categoria gin, capace di restituire una texture e una profondità che pochi distillati conoscono.Leslie ha cominciato a studiare questo cacao partendo dalla varietà Theobroma bicol (Latua) del Guatemala, per poi trovare un ingrediente complementare che non lo coprisse ma lo accompagnasse.

Accanto al cacao ha messo quindi il fiore d'arancio: fresco, delicato, agrumato. Non un contrasto, ma un dialogo. Due botaniche che si accompagnano senza coprirsi, esattamente come rosa e cetriolo lo avevano fatto un quarto di secolo prima. Il risultato finale è un gin meno vegetale, più rotondo e vellutato.

“Another Hendrick's è l'esatto opposto di ciò che abbiamo fatto negli ultimi 25 anni, e la combinazione di fiore d'arancio e cacao è davvero insolita - ha dichiarato Lesley Gracie - Il cacao non sa di cioccolato. Porta profondità e una texture vellutata. Ho voluto trovare un modo autentico per unirli e questo è il risultato”.

Nel cambio di contenuto e di prospettiva è cambiata anche la forma, la bottiglia di Another Hendrick's è bianca: un bianco brillante, quasi luminoso, agli antipodi del vetro scuro stile farmacia vittoriana dell'Original. Affiancate, le due bottiglie raccontano da sole la storia di questa dualità. Non è un restyling. È il racconto visivo di un'identità che si è raddoppiata.

Lancio globale permanente

Another Hendrick's è la prima innovazione nella storia del brand a essere lanciata globalmente su tutti i mercati contemporaneamente. E soprattutto: è permanente. Un gin che entra stabilmente in gamma e ci resta: l'inizio, come lo definisce il brand stesso, di un anno straordinario per Hendrick's.

“Hendrick's è sempre stato guidato da creatività e originalità, capace di sovvertire costantemente le convenzioni della categoria - sottolinea Nora Torpey, Global Brand Managing Director - Il lancio di Another Hendrick's è molto più di una semplice estensione di linea. Rivela un altro lato di noi stessi e rende Hendrick's più dinamico, culturalmente rilevante e ancora più forte nel guidare la prossima fase di crescita degli spirits premium”.

Con Another Hendrick's, non si scrive solo un nuovo capitolo. Si apre una nuova dimensione.In Italia questa nuova fase sarà portata avanti da Velier, importatore e distributore di distillati di qualità con oltre 75 anni di esperienza. Un sinonimo di eccellenza sul mercato italiano, che è partner di Hendrick’s Gin dal 2008.

Per Luca Gargano, presidente di Velier, si tratta di una “novità davvero importante per l’intero mercato mondiale del gin. Solitamente le persone ricordano bene tutte le prime volte ed è finalmente arrivato il momento di aggiungere un ricordo indelebile con l’assaggio di questo inedito Another Hendrick’s”.





