AMORE Do Eat Better: il Made in Italy... spicca il volo

Avolta, azienda globale nel settore del travel retail e del food & beverage, attraverso Autogrill, inaugura, presso il Terminal 3 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, AMORE Do Eat Better, il concept proprietario Autogrill che combina il servizio di bar e snack per i passeggeri che cercano una sosta veloce con un'offerta di casual dining che include servizio al tavolo e self-ordering.

Presente negli scali internazionali di Dusseldorf e Atene e sulle autostrade italiane a Montepulciano Est, Badia al Pino Ovest e Po Brennero, dopo le prime aperture in aeroporto in Italia a Bologna, Brindisi e Verona, AMORE atterra ora anche nello scalo romano, segnando un ulteriore passo nella strategia di sviluppo del concept nel canale aeroportuale.

La nuova location è stata progettata per rispondere alle diverse esigenze dei passeggeri durante l'intera giornata, coniugando rapidità e comodità con una gamma di proposte ristorative più ampia. Accanto al servizio bar e agli snack dolci e salati, il format include un'area casual dining con servizio al tavolo e ordinazione digitale in autonomia.

“La nuova apertura di AMORE riflette il continuo sviluppo di questo concept nel canale aeroportuale e la nostra più ampia presenza negli scali italiani”, commenta Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta. “Roma Fiumicino è una tappa fondamentale e questa apertura ci permette di ampliare ulteriormente la gamma di opzioni a disposizione dei viaggiatori. Ringraziamo inoltre Adr, Aeroporti di Roma, con cui continuiamo a collaborare strettamente per sviluppare un’offerta che risponda alle mutevoli esigenze dei passeggeri".

"L’apertura di Amore si integra pienamente nella visione di Adr che identifica nella qualità dell’offerta gastronomica un elemento distintivo dell’esperienza aeroportuale. Un format che racconta e valorizza la tradizione della cucina italiana attraverso un’offerta di prodotti e sapori locali e nazionali, reinterpretata lungo tutto l’arco della giornata, capace di trasformare il tempo in aeroporto nell’ultimo, autentico, ricordo enogastronomico del viaggio, in particolare per i turisti", commenta Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma.

Lanciato per la prima volta nel 2022 a Montepulciano Est, AMORE Do Eat Better si fonda sulla cultura gastronomica italiana, con un'offerta pensata per unire qualità, varietà e accessibilità in un format contemporaneo. Il concept propone una vasta selezione di piatti e un design d’interni ispirato al Nord, Centro e Sud Italia.

Il menù di Roma Fiumicino include opzioni su misura per l'ambiente aeroportuale, dal servizio colazione agli snack da bar fino alle proposte per l'aperitivo, insieme a una selezione di classici italiani, tra cui carbonara, gricia e maritozzo.

Un’ulteriore caratteristica della nuova apertura è il self-ordering, che consente ai clienti di consultare il menù e trasmettere l'ordine direttamente dal proprio smartphone tramite QR code. Il servizio punta a ridurre i tempi di attesa e a favorire un'esperienza di ristorazione più efficiente.