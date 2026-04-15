Travel retail: altra bandierina Avolta a Fiumicino
Luca D'Alba (General Manager) commenta l'inaugurazione del nuovo format
Le crisi internazionali non fermano la voglia di viaggiare, di volare e del buon cibo italiano. AMORE Do Eat Better mette il sigillo a questa dinamica virtuosa, da cui scaturisce l'inaugurazione all'aeroporto di Roma-Fiumicino di un nuovo locale, sotto uno dei brand di Avolta, azienda globale del travel retail, nonché proprietario del marchio Autogrill (leggi notizia EFA News).
Per l'occasione, EFA News ha raccolto i commenti di Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta e di Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma.
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EFA News - European Food Agency
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