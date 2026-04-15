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CLARA MOSCHINI

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Travel retail: altra bandierina Avolta a Fiumicino

Luca D'Alba (General Manager) commenta l'inaugurazione del nuovo format

Le crisi internazionali non fermano la voglia di viaggiare, di volare e del buon cibo italiano. AMORE Do Eat Better mette il sigillo a questa dinamica virtuosa, da cui scaturisce l'inaugurazione all'aeroporto di Roma-Fiumicino di un nuovo locale, sotto uno dei brand di Avolta, azienda globale del travel retail, nonché proprietario del marchio Autogrill (leggi notizia EFA News).

Per l'occasione, EFA News ha raccolto i commenti di Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta e di Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma.

Guarda il video:

Photo gallery Taglio del nastro AMORE Do Eat Better all'aeroporto di Roma-Fiumicino (14 aprile 2026) Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma Locale AMORE Do Eat Better all'aeroporto di Roma-Fiumicino
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EFA News - European Food Agency
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