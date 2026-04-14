Il vino europeo brinda ai 10 anni del Ceta

Dopo l’entrata in vigore dell’accordo Ceta (Comprehensive economic and trade agreement, letteralmente "Accordo economico e commerciale globale") nel 2017, i vini europei hanno registrato una crescita media annua del +5,1% nel mercato canadese, a fronte del +1,4% dei vini extra-UE, segnando un rafforzamento strutturale del posizionamento europeo in un mercato ad alto potere d’acquisto e sempre più o...