Vinitaly/6. La visita di Meloni

"Siamo nella più straordinaria vetrina di una delle espressioni più incredibili del nostro Made in Italy. Settore che comunque continua a darci enormi soddisfazioni con i suoi 14 miliardi l'anno di fatturato e con un export in continua crescita". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla 58^ edizione di Vinitaly a Verona.

"Nel vino siamo primi esportatori al mondo per quantità e secondi esportatori al mondo per valore", ha ricordato Meloni, sottolineando che si parla di "un settore che anche lo scorso anno, nonostante i dazi, ha continuato a crescere".

"Il settore vitivinicolo ora ha bisogno di essere sostenuto a causa della situazione internazionale molto complessa che si è venuta a determinare", ha detto Meloni, ricordando che, per questo motivo, il decreto sullo sconto delle accise di 25 centesimi ha voluto riconoscere al settore dell'agricoltura un credito d'imposta in aggiunta al tetto imposto all'aumento del costo del gasolio agricolo.

"Stiamo dunque cercando di dare risposte a questo settore", ha aggiunto la premier che, parlando della crisi internazionale, ha ribadito: "bisogna lavorare per i negoziati di pace e fare ogni sforzo possibile per stabilizzare la situazione e riaprire lo Stretto, non solo per i carburanti, ma anche per i fertilizzanti che servono all'agricoltura".

Parlando dell'ipotesi di sospendere temporaneamente il Patto di stabilità, Meloni ha affermato che "potrebbe aiutare" e che "l'Europa non dovrebbe sottovalutare l'impatto che questa crisi può avere nei prossimi mesi" e non dovrebbe "muoversi troppo tardi".

"Noi stiamo ponendo una serie di questioni in Europa - ha sottoloneato Meloni - inclusa una sospensione generalizzata del patto di stabilità e del sistema ETS, ma anche la sospensione del CBAM potrebbe fare la differenza".

"Siamo molto determinati a dare battaglia in Europa, per il bene dell'Europa, perché non si può rimanere sempre uguali a sé stessi mentre il mondo intorno a noi cambia in maniera così vorticosa - copnclude Meloni - E quindi crediamo che, chi oggi pone con serietà queste questioni, sia particolarmente responsabile".

A proposito delle relazioni fra Italia e Stati Uniti, la Premier ha ricordato che è un rapporto di lungo periodo che "non riguarda il singolo governo", ribadendo che gli USA sono da sempre "un nostro alleato strategico".

Quanto, infine, alla proposta di riconsiderare lo stop al gas russo da gennaio 2027, Meloni ha affermato "continuo a sperare che quando il problema dovesse seriamente porsi, a gennaio 27, noi saremmo riusciti a fare dei passi avanti, a portare la pace in Ucraina".