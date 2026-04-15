Casa Artusi e Caviro, alleanza nel nome della Romagna

Casa Artusi e Caviro, la più grande cantina d’Italia, hanno siglato un accordo di collaborazione volto a rafforzare la promozione della cultura enogastronomica italiana, con un focus specifico sulla valorizzazione della Romagna come destinazione di turismo culturale e gastronomico.

Casa Artusi, punto di riferimento internazionale per la diffusione della cultura gastronomica italiana e tra i promotori della candidatura che ha portato al riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale Unesco, consolida così il proprio ruolo di piattaforma di marketing territoriale e culturale. L’accordo si inserisce inoltre nel solco delle attività sviluppate in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, con cui Casa Artusi ha attivo un Protocollo d’Intesa per progetti di promozione del territorio.

Caviro, modello riconosciuto a livello internazionale di economia circolare, porta in questa partnership la forza di una filiera che coinvolge oltre 11.500 viticoltori e una presenza consolidata in 90 Paesi. Il Gruppo rappresenta un’eccellenza del sistema agroalimentare italiano, capace di coniugare produzione, innovazione e sostenibilità attraverso un modello virtuoso “dalla vigna alla vigna”.

“Prosegue il nostro impegno - spiega Andrea Segrè, presidente di Casa Artusi - per la diffusione della cucina italiana e dell’opera di Pellegrino Artusi nel mondo. Per farlo abbiamo individuato dei partner strategici, come Caviro che condividono con noi il valore culturale di Artusi per la Romagna e per il mondo”.

La collaborazione si svilupperà nel segno di attività ed eventi congiunti, anche sul piano della comunicazione, con campagne dedicate, contenuti editoriali e servizi finalizzati a raccontare i valori condivisi delle due realtà: cultura gastronomica, sostenibilità, identità territoriale e promozione internazionale della cucina italiana.

“Siamo orgogliosi di questa partnership con Casa Artusi, un’unione naturale tra due realtà che raccontano le eccellenze dell’Emilia-Romagna - aggiunge Carlo Dalmonte, presidente di Caviro - Il vino è un alimento fondamentale della dieta mediterranea e un pilastro della cucina italiana, recentemente riconosciuta patrimonio Unesco. Trova la sua massima espressione proprio nella convivialità e nell’incontro con il cibo, arricchendo la nostra tradizione gastronomica. Come Caviro, siamo in prima linea per difendere questo patrimonio culturale e una filiera che è parte integrante della nostra storia e dell’economia regionale”.

L’intesa prevede anche vantaggi reciproci e strumenti concreti di attivazione: dalla distribuzione di materiali e benefit per clienti e stakeholder, a condizioni agevolate per l’utilizzo dei servizi di Casa Artusi, fino alla partecipazione della Fondazione a eventi fieristici e corporate organizzati da Caviro.

Questa partnership rappresenta un’alleanza strategica tra due realtà profondamente radicate nel territorio ma con una visione internazionale, unite dall’obiettivo di promuovere un modello di sviluppo sostenibile fondato sulla qualità, sulla cultura e sull’identità italiana.