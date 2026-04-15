La Sicilia punta sul wine travel

Che la Sicilia sia una meta enoturistica dalle alte potenzialità lo ha rivelato una volta di più l'ultimo Vinitaly che si chiude oggi: lo testimonia non solo la presenza di 164 cantine, di cui ben 28 biologiche, provenienti da ogni angolo dell’Isola che vanta 7 siti patrimonio Unesco, ma anche la mostra “Millenni di storia e di vino. Le rotte del vino nel Mediterraneo” e le specialità gastronomiche degustat...