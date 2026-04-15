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La Sicilia punta sul wine travel
A Vinitaly lo “Speed date walkaround” organizzato da Irvo
Che la Sicilia sia una meta enoturistica dalle alte potenzialità lo ha rivelato una volta di più l'ultimo Vinitaly che si chiude oggi: lo testimonia non solo la presenza di 164 cantine, di cui ben 28 biologiche, provenienti da ogni angolo dell’Isola che vanta 7 siti patrimonio Unesco, ma anche la mostra “Millenni di storia e di vino. Le rotte del vino nel Mediterraneo” e le specialità gastronomiche degustat...
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EFA News - European Food Agency
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