Coming soon a Milano per Zuma

Milan coming soon. Arriviamo presto, si legge sul sito di Zuma, la catena giapponese di ristoranti che ha già una sede importante a Roma e altre due a PortoCervo e Capri, aperte solo d'estate. Adesso la catena food si appresta ad aprire un ristorante anche nel capoluogo meneghino. "Zuma arriva a Milano nel 2027" si legge sul sito che sottolinea: "portando la sua inconfondibile fusione di cucina giapponese c...