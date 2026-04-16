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Coming soon a Milano per Zuma
Aprirà nel nuovo 5 stelle lusso Marriott International
Milan coming soon. Arriviamo presto, si legge sul sito di Zuma, la catena giapponese di ristoranti che ha già una sede importante a Roma e altre due a PortoCervo e Capri, aperte solo d'estate. Adesso la catena food si appresta ad aprire un ristorante anche nel capoluogo meneghino. "Zuma arriva a Milano nel 2027" si legge sul sito che sottolinea: "portando la sua inconfondibile fusione di cucina giapponese c...
Fc - 59190
EFA News - European Food Agency
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