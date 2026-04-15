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Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

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Hospitality. Emma Villas sigla la partnership con Estra

Per offrire servizi energetici e consulenza ai proprietari di ville pregiate

Emma Villas S.p.A., azienda leader in Italia nel settore del vacation rental di ville, casali e dimore di pregio, le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan, annuncia la propria partnership con Estra, multiutility nazionale a partecipazione pubblica, con l’obiettivo di offrire servizi energetici evoluti e consulenza dedicata ai propri stakeholder. Questa collaborazione, che si inserisce ne...

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EFA News - European Food Agency
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