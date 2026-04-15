Hospitality. Emma Villas sigla la partnership con Estra

Emma Villas S.p.A., azienda leader in Italia nel settore del vacation rental di ville, casali e dimore di pregio, le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan, annuncia la propria partnership con Estra, multiutility nazionale a partecipazione pubblica, con l’obiettivo di offrire servizi energetici evoluti e consulenza dedicata ai propri stakeholder. Questa collaborazione, che si inserisce ne...