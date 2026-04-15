Vinitaly. Copagri: ancora una volta vincono qualità e biodiversità del vino

Sono stati migliaia i wine lover e i semplici appassionati che hanno affollato lo spazio espositivo della Copagri alla 58° edizione del Salone internazionale dei vini e distillati Vinitaly, teatro di numerose iniziative, alternate a momenti di confronto e di convivialità, tutti all’insegna della qualità e della biodiversità del vino italiano, protagonista assoluto della kermesse veronese grazie alla grande dinamicità delle decine di cantine associate presenti.

Senza contare gli incoming con i buyer esteri, i wine tasting, i food tasting e i tanti incontri con la politica, a partire dalle graditissime visite del commissario europeo all’Agricoltura Christophe Hansen e del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, con i quali sono stati approfonditi i contenuti del cosiddetto pacchetto vino e le misure da mettere in campo per favorire l’internazionalizzazione delle imprese vitivinicole. Tutte le foto delle iniziative sono consultabili cliccando qui.

Lo spazio espositivo della Confederazione, inaugurato alla presenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana, ha ospitato numerosi confronti istituzionali, che hanno animato incessantemente le attività della fiera; l’elevata qualità delle produzioni vitivinicole delle cantine associate, infatti, è stata apprezzata e toccata con mano da diverse autorità, fra i quali la vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, i sottosegretari all’Agricoltura Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo, il presidente della Comagri Camera Mirco Carloni, gli europarlamentari Camilla Laureti, Carlo Fidanza, Stefano Cavedagna e Daniele Polato, le senatrici Silvia Fregolent e Gisella Naturale, i deputati Maria Chiara Gadda, Chiara Braga, Antonella Forattini, Andrea Rossi e Stefano Vaccari, oltre a tantissimi presidenti di regione, assessori all’agricoltura, consiglieri regionali e sindaci locali.

“Anche quest’anno", sottolinea il presidente della Copagri Tommaso Battista, "torniamo a casa con tante aziende soddisfatte, che ringraziamo per il grande impegno, e con un incredibile bagaglio di esperienze e di momenti dei quali faremo tesoro per continuare a dare il meglio e tutelare uno dei comparti di punta del Made in Italy agroalimentare, un settore che vale oltre 15 miliardi di euro di fatturato e che rischia di pagare lo scotto della delicatissima contingenza internazionale, che sembra purtroppo ben lontana dal concludersi”.