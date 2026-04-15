UE: farina finlandese diventa Igp

La Commissione europea ha approvato la registrazione di Savolainen talkkuna (detta anche Savolainen talakkuna) come indicazione geografica protetta (Igp) La Savolainen talkkuna è una farina macinata a base di orzo tostato o di una miscela di orzo e avena, originaria delle province di Savo nella Finlandia orientale. Conosciuta per il suo colore marrone scuro, il ricco aroma di tostatura e la consistenza robusta, la nuova Igp è prodotta attraverso un processo tradizionale di ebollizione, essiccazione ad alte temperature e macinazione della pietra.

Tradizionalmente è un alimento ricco di energia per i lavoratori forestali e cacciatori ed è più comunemente goduto come un porridge denso consumato sia in una versione salata con carne di maiale cotta lentamente, o in una versione dolce abbinata a bacche. Le sue profonde radici culturali sono celebrate in festival come "talkkunajuhla", dove grandi folle mangiano "talkkuna". È anche una parte tradizionale dei mercatini di Natale nel nord-ovest della Finlandia.