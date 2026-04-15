Arborea: fatturato e produzione in crescita

Bilancio 2025 solido per la Cooperativa Assegnatari Associati Arborea di cui mercoledì 15 aprile l’Assemblea dei Soci ha esaminato e approvato il documento definitivo. La Cooperativa, composta da 146 aziende agricole socie, operativa nel mercato lattiero-caseario sardo e terzo player nazionale nel latte Uht, ha registrato infatti un fatturato di 267 milioni di Euro, in crescita del 9% rispetto al 20...