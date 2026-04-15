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Arborea: fatturato e produzione in crescita
Cooperativa dispone massima priorità alla tutela del prezzo del latte all’allevatore
Bilancio 2025 solido per la Cooperativa Assegnatari Associati Arborea di cui mercoledì 15 aprile l’Assemblea dei Soci ha esaminato e approvato il documento definitivo. La Cooperativa, composta da 146 aziende agricole socie, operativa nel mercato lattiero-caseario sardo e terzo player nazionale nel latte Uht, ha registrato infatti un fatturato di 267 milioni di Euro, in crescita del 9% rispetto al 20...
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EFA News - European Food Agency
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