Nestlé, grandi manovre di primavera

Integrare l'agricoltura rigenerativa nell'approvvigionamento europeo. A questo scopo Nestlé ha siglato una partnership quadriennale con Soil Capital che supporterà gli agricoltori in Francia, Belgio e Regno Unito con consulenza agronomica, strumenti digitali per misurare l'impatto e incentivi finanziari legati a risultati ambientali verificati.



L'attenzione si concentrerà su grano, mais, orzo e barbabietola da zucchero, colture chiave per Nestlé in Europa garantendo uniformità e adattabilità. Le aziende agricole partecipanti riceveranno supporto agronomico specifico per il contesto e accesso alla piattaforma di Soil Capital, che verifica i cambiamenti nelle pratiche colturali, i miglioramenti della salute del suolo e le prestazioni in termini di emissioni.



Collegando gli incentivi finanziari a risultati verificati, la collaborazione mira ad aiutare gli agricoltori nella transizione, ripristinando al contempo la funzionalità del suolo, riducendo l'uso di input e rafforzando la biodiversità aziendale.



"Vogliamo supportare gli agricoltori con gli strumenti, le conoscenze scientifiche e la continuità del mercato - spiega Anita Wälz, responsabile Sostenibilità di Nestlé Europa -

per guidare il cambiamento, non limitandoci a chiedere loro di assumersi dei rischi. Stiamo investendo nella salute a lungo termine della nostra filiera, rafforzando la resilienza e concentrandoci sul suolo".



Il programma si basa sul sistema di monitoraggio, rendicontazione e verifica (MRV) di Soil Capital, che combina immagini satellitari con dati a livello di campo per tracciare il sequestro del carbonio, le emissioni e gli indicatori di salute del suolo. Fornisce a Nestlé solide metriche ambientali a supporto della rendicontazione Scope 3, della trasparenza dell'approvvigionamento e della gestione del rischio a lungo termine.



Aggiunge Chuck de Liedekerke, ceo di Soil Capital: “questo è ciò che significa un cambiamento sistemico: gli agricoltori vengono remunerati per risultati di cui la società ha urgente bisogno, suoli più sani, minori emissioni ed ecosistemi più resilienti. Si tratta di un progresso misurabile, basato sulla fiducia e realizzabile su larga scala”.



Questa partnership, aggiunge la nota, "si basa su un progetto pilota per la coltivazione di grano e mais in Francia, avviato nel 2023, e sulla sua estensione al Regno Unito nel 2024". Ora, estesa al Belgio, supporterà quasi 230 agricoltori su 13.000 ettari, un'area più vasta della città di Parigi, e fa parte di un più ampio portafoglio di programmi che Nestlé continua a sostenere.



Nestlé, inoltre, cavalca la tendenza del pistacchio con il lancio della nuova linea Aero Nestlé ampliando in Gran Bretagna la sua gamma di prodotti dolciari. Già da aprile, Aero è disponibile nei negozi: si tratta di una tavoletta di cioccolato Aero al gusto Pistacchio "che unisce il ricco sapore di pistacchio all'esclusivo ripieno frizzante e aerato di Aero". Il nuovo gusto, secondo la nota della società, "offre una rivisitazione entusiasmante di un classico iconico e un modo completamente nuovo di sentire le bollicine sciogliersi".



Il lancio di Aero Pistachio, aggiunge la nota, "segna l'inizio di un'entusiasmante collaborazione tra il marchio e Il Diavolo veste Prada 2". Questa collaborazione darà ai clienti la possibilità di vincere un viaggio di cinque notti a New York per due persone, comprensivo di soggiorno in hotel 5 stelle, esperienze locali selezionate e 2.000 £/€ di denaro da spendere.



Commenta Beth Lucas, responsabile Marketing di Nestlé Confectionery, Nestlé Regno Unito e Irlanda: "il film è attesissimo e, offrendo agli amanti del cioccolato la possibilità di partecipare all'evento vincendo un fantastico viaggio a New York, c'è un motivo in più per scegliere un Aero".



Infine, Nestlé e Starbucks, nell'ambito della Global Coffee Alliance, stanno ampliando la loro presenza nel segmento in rapida crescita del caffè freddo con il lancio del nuovo concentrato Starbucks Coffee Craft. Starbucks Coffee Craft è un caffè concentrato premium, ottenuto da chicchi di arabica di alta qualità, che offre il gusto inconfondibile per cui Starbucks è famosa.



Con questa innovazione, Nestlé e Starbucks creano sinergie tra formati e canali per raggiungere un maggior numero di consumatori e stimolare la crescita delle vendite di caffè freddo. Lanciato inizialmente in Giappone, Corea e Regno Unito quest'anno, Starbucks Coffee Craft sarà distribuito in Europa e Asia nel 2027.



Il concentrato premium è prodotto con caffè Arabica, che offre un sapore ricco e autentico, ed è disponibile in due varianti: Rich Black e Signature Caramel.



"Siamo entusiasti di ampliare l'offerta di concentrati di caffè per il marchio Starbucks, rendendo più facile e comodo preparare deliziose bevande fredde a casa, mantenendo intatto il gusto inconfondibile di Starbucks - ha dichiarato Ethel Touitou, Global Category Lead di Nestlé per Starbucks - Che si tratti di acqua, latte o alternative vegetali, i consumatori possono ora personalizzare la propria esperienza del caffè, dagli Americano freddi ai Macchiato al caramello freddi, con una semplice versata e comodamente da casa”.



Il caffè freddo, secondo Starbucks, continua a trainare la crescita globale del settore, con alcune previsioni che stimano un valore superiore ai quattro miliardi di dollari entro il 2030.



Starbucks Coffee Craft si basa sulla Global Coffee Alliance, avviata otto anni fa da Starbucks e Nestlé, che unisce la portata globale, le capacità produttive e l'esperienza nel settore del caffè di Nestlé con la forza del marchio e l'affinità con i consumatori di Starbucks. Fin dalla sua nascita, la Global Coffee Alliance ha ampliato significativamente la disponibilità di prodotti a marchio Starbucks nei canali di vendita al dettaglio e della ristorazione. Oggi, i prodotti premium a marchio Starbucks sono disponibili in quasi 80 mercati in tutto il mondo, coprendo i canali di vendita al dettaglio, per uso domestico e della ristorazione.



“Il lancio di Starbucks Coffee Craft - sottolinea Nik Dodi, vicepresidente Global Coffee Alliance di Starbucks - evidenzia la forza e l'impatto della Global Coffee Alliance, portando l'esperienza Starbucks oltre i nostri punti vendita. Collaborando con Nestlé, siamo in grado di estendere l'esperienza del caffè Starbucks a nuovi formati e occasioni, raggiungendo un numero maggiore di consumatori in tutto il mondo”.









