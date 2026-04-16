Vinitaly, bilancio positivo nonostante le guerre

Si è chiusa a Veronafiere la 58ª edizione di Vinitaly: 4mila aziende in un quartiere fieristico al completo e 90mila presenze complessive, di cui il 26% da 135 Nazioni (cinque in più rispetto al 2025). “Siamo soddisfatti - spiega il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo - perché in un contesto internazionale segnato da dinamiche geopolitiche complesse, che incidono in modo significativo sui fl...