Sigep debutta a Las Vegas: nuove prospettive per il foodservice

Dal 24 al 26 marzo 2026, Las Vegas ha ospitato la prima edizione di Sigep Usa, organizzata in contemporanea con l’International Pizza Expo by Emerald. Un debutto che rappresenta un passaggio strategico fondamentale nel percorso di internazionalizzazione del brand Sigep, rafforzandone il posizionamento nei mercati chiave del Foodservice globale.

Sigep Usa ha portato negli Stati Uniti il meglio dell’offerta Sigep World, con la partecipazione di 15 aziende dei settori gelato, pasticceria, cioccolato e caffè: A.P.A., Casa Folino, Alcas, Bindi, Carpigiani, Disaronno Ingredients, Fabbri 1905, Gel Matic, Gelato Festival, Gelato Go, Ice Cream Mix Italia, Ice Team 1927, La Spaziale, Selmi, Truffly Made e Watercut. Molte di queste realtà fanno parte del Sigep Club, che riunisce un’élite di brand con una visione internazionale condivisa, protagonisti del network di eventi Sigep nel mondo.

Tra i momenti più rilevanti dell’evento, il Gran Finale del Gelato Festival World Masters, organizzato da Gelato Festival in collaborazione con Ice – Italian Trade Agency, con il supporto strategico di Carpigiani, Sigep World – Italian Exhibition Group e Gelato World Tour.



Dopo quattro anni di selezioni internazionali e oltre 3.500 gelatieri coinvolti, il titolo mondiale è stato conquistato da:

- Christian Wu (Belgio) – Gelateria Giotto, IxellesIl gusto vincitore, “Il Bosco dei Cento Acri”, è una creazione che unisce tecnica e storytelling: fiordilatte infuso con miele selvatico e pino scozzese, crumble di funghi porcini e variegatura al limone e miele. Un equilibrio sofisticato che ha convinto la giuria internazionale per precisione tecnica e capacità narrativa.

- Carlo Guerriero (Spagna) – La Cremeria Gelato Italiano, CadiceCon “Sherrymisu³”, una reinterpretazione del tiramisù arricchita dalle note dello sherry, capace di mettere in dialogo tradizioni gastronomiche diverse.

- Kees Baars (Paesi Bassi) – IJssalon IJsie Prima, CallantsoogCon “Seaside Delight”, un gusto ispirato al territorio costiero olandese, trasformato in un’esperienza accessibile e universale.

Il debutto di Sigep Usa si inserisce in un contesto particolarmente favorevole. Gli Stati Uniti rappresentano uno dei principali motori del Foodservice globale e un mercato strategico per la diffusione della cultura gastronomica italiana.

Il comparto dei ristoranti italiani vale oltre 112 miliardi di dollari, con circa 45mila attività dedicate (fonte: IbisWorld).Il mercato del gelato ha raggiunto circa 3,6 miliardi di dollari nel 2024 e potrebbe superare i 5 miliardi entro il 2033 (fonte: Grand View Research). A trainare questa crescita è l’interesse crescente dei consumatori per prodotti premium, naturali e autentici, che favoriscono l’espansione del gelato artigianale e la sua presenza nei menu del Foodservice.

In questo scenario, il gelato non è solo un prodotto iconico dell’italianità, ma anche uno strumento strategico per ampliare l’offerta, aumentare la marginalità, intercettare nuovi trend di consumo.

Il debutto a Las Vegas conferma Sigep come piattaforma globale capace di connettere aziende, mercati e culture gastronomiche. Un progetto che guarda al futuro del Foodservice internazionale, valorizzando l’eccellenza italiana e accompagnando le imprese nei percorsi di crescita sui mercati esteri.