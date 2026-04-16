Trentingrana, nuovi pack di prodotto e accelera strategia premium

Il 2026 segna per Trentingrana un’evoluzione decisiva sul fronte dell’offerta, con il lancio dei nuovi pack di prodotto, leva chiave per sostenere la crescita del segmento confezionato e rafforzare il posizionamento premium del brand.

Il rinnovo del packaging nasce da un’esigenza concreta: rendere visibili e distintivi i valori del prodotto direttamente a scaffale. Il nuovo pack, infatti, mette al centro il brand e gli elementi distintivi della Dop – stagionatura minima di 20 mesi, latte di montagna, filiera certificata, alimentazione senza Ogm e un disciplinare rigoroso che prevede l’utilizzo di soli latte, sale e caglio – valorizzando al contempo il territorio trentino. Un territorio unico, di cui gli allevatori si prendono cura quotidianamente e che rappresenta l’origine e l’identità del Trentingrana, contribuendo in modo determinante alla qualità del prodotto. Il pack diventa così anche uno strumento di racconto e valorizzazione del legame profondo tra formaggio e territorio.

"Il packaging è per noi una leva strategica fondamentale, perché ci consente di raccontare a scaffale tutta la storia e la qualità che stanno dietro al Trentingrana", ha commentato Simone Bonapace, responsabile commerciale e Marketing Trentingrana Gruppo Formaggi del Trentino. "Non si tratta solo di proteggere il prodotto, ma di dare voce ai nostri valori: la montagna, la filiera certificata, l’alimentazione no Ogm e la cura artigianale che contraddistingue ogni forma. Grazie al packaging dedicato e coerente, il consumatore trova subito chiaro chi è Trentingrana, le sue caratteristiche e perché è un prodotto premium, differente dagli altri sul mercato. Questo ci permette non solo di sostenere un posizionamento di valore, ma anche di accompagnare l’evoluzione del mercato verso forme più pratiche e versatili, come tranci sottovuoto e grattugiati, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta e consapevole".

Il progetto nasce con l’obiettivo di costruire un sistema di packaging trasversale alle referenze di Trentingrana capace di elevare in modo coerente e distintivo l’immagine del brand. In questa direzione, il lavoro ha puntato a rafforzare il percepito premium, in linea con la strategia di valore, mantenendo al tempo stesso una continuità visiva con l’identità costruita negli ultimi anni.

Dal punto di vista creativo, il territorio del Trentino diventa protagonista: il nuovo pack richiama un’estetica autentica di montagna, capace di immergere il consumatore nell’origine del prodotto. Grande rilievo è dato al nome e alla stagionatura, mentre il cuore del pack organizza in modo chiaro e pulito tutte le informazioni, valorizzando il logo. Anche il tone of voice riprende quello della comunicazione istituzionale, rafforzando la personalità del brand e assicurando coerenza su tutti i touchpoint.

Il nuovo progetto packaging si inserisce in una strategia più ampia di evoluzione del mix di vendita. Grazie anche al nuovo centro di confezionamento di Trento, Trentingrana punta ad aumentare progressivamente il peso del prodotto lavorato e confezionato, in particolare tranci sottovuoto e grattugiato.

Con questa evoluzione, Trentingrana rafforza il proprio percorso di crescita, puntando su una nuova leva in grado di trasferire valore lungo tutta la filiera, dalla produzione fino al punto vendita.