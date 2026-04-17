Pesca, sospiro di sollievo sul caro carburanti

"Il via libera all’utilizzo dei fondi dell’Unione europea, registrato in queste ore, per fronteggiare il caro carburanti che sta mettendo a dura prova pesca e acquacoltura è un’ottima notizia per le imprese e i lavoratori del comparto". Lo ha detto Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale di Unci AgroAlimentare."Il nostro plauso - prosegue il dirigente dell’associazione di settore del mondo cooperat...